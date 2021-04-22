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Российское судно загорелось в порту Южной Кореи

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Фото: busan.com

Российское рыболовецкое судно «Прометей» загорелось в порту южнокорейского города Пусан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным береговой охраны, судно вспыхнуло в 05:37 по московскому времени. На ликвидацию пожара понадобилось два с половиной часа. Крупные очаги пожара удалось потушить к 8 часам утра, однако частичное задымление оставалось. На борту было 38 человек, все успели эвакуироваться. Данных о пострадавших не поступало.

С пожаром боролись 78 пожарных, 50 сотрудников береговой охраны и два охранных судна. Утечки загрязняющих веществ не зафиксировано. В настоящий момент причины возгорания устанавливаются.

По информации, водоизмещение судна составляет 857 тонн.

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