Российское судно загорелось в порту Южной Кореи

Российское рыболовецкое судно «Прометей» загорелось в порту южнокорейского города Пусан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным береговой охраны, судно вспыхнуло в 05:37 по московскому времени. На ликвидацию пожара понадобилось два с половиной часа. Крупные очаги пожара удалось потушить к 8 часам утра, однако частичное задымление оставалось. На борту было 38 человек, все успели эвакуироваться. Данных о пострадавших не поступало.

С пожаром боролись 78 пожарных, 50 сотрудников береговой охраны и два охранных судна. Утечки загрязняющих веществ не зафиксировано. В настоящий момент причины возгорания устанавливаются.

По информации, водоизмещение судна составляет 857 тонн.