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В США проголосовали за создание 51-го штата

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Фото: Pixabay

Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата. По данным РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, предоставит Вашингтону право получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас.

Всего за изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против — 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Сейчас законопроект перейдет в сенат, где демократам необходимо набрать по меньшей мере десять голосов для утверждения инициативы.

Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание Конгресса и Верховного суда.

В июне прошлого года палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов наделение американской столицы Вашингтон статусом штата. Законопроект поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 180. Авторами инициативы выступили сторонники Демократической партии.

В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов, и не имеет полноценных представителей в Конгрессе. В палате представителей у него есть только один делегат, который не имеет права голоса на пленарных заседаниях и может голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В сенате столица представителя не имеет.

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