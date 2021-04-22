Россияне смогут общаться в сети по-новому

Социальная сеть «Одноклассники» запустила стикеры со звуком — новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в дополнение к обычным стикерам, а также открыткам, виртуальным подаркам, «моментам» и звонкам пользователи получили возможность быстро обмениваться репликами и эмоциями в максимально удобном формате.

Первые стикеры со звуком создали артисты Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с запоминающимися фрагментами из собственного сериала ОК «Пять с плюсом!» Количество звуковых стикеров на платформе будет постоянно расширяться.

Новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно. Кроме того, в ближайшее время пользователи смогут загружать свои стикеры со звуком.

Директор по проектам социальной сети Владимир Кочетков отметил, что сервисы для общения соцсети постоянно развиваются. «Например, в прошлом году мы разрешили пользователям соцсети загружать свои наборы, и сейчас уже 35 процентов от всех отправленных стикеров — те, которые загрузили пользователи. Теперь мы решили "озвучить" стикеры, потому что звук помогает точнее передать эмоцию, а значит, сделает коммуникацию между пользователями ярче и разнообразнее», — сказал он.