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Моряк прожил четыре года на брошенном судне без людей, топлива и электроэнергии

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Кадр: BBC

В Египте освободили сирийского моряка, которому четыре года запрещали покидать брошенное судно, стоявшее в Суэцком заливе без команды, топлива и электроэнергии. Об этом сообщает BBC News.

В мае 2017 года Мохаммед Аиша (Mohammed Aisha) устроился на грузовое судно «Аман». Спустя два месяца корабль задержали в египетском порту Адабия из-за просроченных свидетельств о классификации и о безопасности по оборудованию и снабжению. Когда это произошло, бахрейнские владельцы судна, столкнувшиеся с финансовыми трудностями после конфликта с подрядчиком, решили бросить «Аман» и его команду на произвол судьбы.

Капитан судна оказался египтянином и успел сойти на берег до суда. В итоге египетские власти назначили попечителем судна Аишу. О том, что это значит, сириец узнал лишь через несколько месяцев, когда другие члены команды стали покидать «Аман». Оказалось, что попечитель обязан оставаться на судне и может сходить на берег не дольше, чем на два часа.

К августу 2019 года «Аман» опустел, и Аиша остался один. У него не было ни денег, ни топлива, ни электроэнергии. Даже рутинные задачи могли занять целый день, а по ночам на судне царила жуткая тишина. «Ничего не видишь, ничего не слышишь, будто оказался в гробу», — рассказывал сириец.

Время от времени ему приходилось делать короткие вылазки в город, чтобы зарядить телефон, добыть еду и питьевую воду. В марте 2020 года «Аман» сорвался с якоря во время шторма и после восьмикилометрового дрейфа сел на мель возле берега. Это немного облегчило жизнь единственному обитателю судна. Иногда ему удавалось пообщаться с братом, который тоже был моряком. Они не видели друг друга, но могли поговорить по мобильному телефону, когда его корабль оказывался в районе Адабии.

За время своего невольного заключения Аиша узнал, что у него умерла мать, и стал подумывать о самоубийстве. Недоедание и плохие условия жизни не пошли ему на пользу. У него испортилось здоровье, болели ноги и развилась анемия. «На борту нет никакого режима, — рассказывал сириец The Guardian. — Иногда я просто хожу и хожу по палубе кругами. Делаю все, чтобы отвлечь себя от этого кошмара».

Аиша был освобожден благодаря вмешательству Международной федерации транспортных рабочих и представителей местного профсоюза, согласившихся стать попечителями «Амана» вместо него. 23 апреля он вылетел из Египта на родину. «Как я себя чувствую? Как будто вышел из тюрьмы, — признался он корреспонденту BBC News. — Я наконец вернусь к своей семье. Я увижу их снова».

В 2017 году сообщалось, что у берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника, который утверждает, что семь месяцев дрейфовал по Индийскому океану на шлюпке. После этого он решил поселиться на Реюньоне.

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