Эксперт назвал необходимое для избежания штрафов содержимое багажника авто

В багажниках автомобилей должны находиться аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет, согласно правилам дорожного движения. Такой набор позволит избежать штрафов и спасти жизнь, рассказал в беседе с агентством «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

Специалист напомнил, что за сроком годности аптечки и огнетушителя нужно следить. Кроме того, огнетушитель должен быть полностью заряжен. «Очень часто наши автолюбители приобретают самые дешевые огнетушители, лишь бы соблюсти ПДД — это очень сомнительная экономия. (...) Дешевые огнетушители при необходимости реальной борьбы с огнем практически неэффективны. В них мало огнегасящего состава, и он крайне неэффективно распыляется», — пояснил Васильев.

При остановке на трассе перед тем, как выйти из машины, следует надеть светоотражающий жилет и выставить знак аварийной остановки, предупредил эксперт. Это повысит уровень безопасности водителя, отметил он.

В качестве дополнительного набора автомобильных принадлежностей он назвал буксировочный трос, молоток для разбивания стекла, фонарик, насос и минимальный набор инструментов.

Ранее сообщалось, в России разработали новые правила дорожного движения. Так, уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей на новых основаниях. Так, россияне могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.