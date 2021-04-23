Сменившая пол мачеха Ким Кардашьян вознамерилась возглавить Калифорнию

Трансгендерная мачеха предпринимательницы Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, до смены пола известная как Брюс Дженнер, вознамерилась возглавить штат Калифорния. Об этом сообщает CBS.

71-летняя Дженнер решила баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в качестве кандидата от Республиканской партии. «За последнее десятилетие мы стали свидетелями того, как блеск Золотого штата сошел на нет из-за однопартийного правления, которое ставит политику выше прогресса, а особые интересы — выше людей, — говорится в ее заявлении. — Я — признанный победитель и единственный человек, который может положить конец провальным временам Гэвина Ньюсома (нынешний глава Калифорнии — прим. «Ленты.ру») на посту губернатора».

Согласно материалу, для инициирования досрочных выборов необходимо около 1,5 миллиона подписей местных жителей. Сторонники отставки нынешнего губернатора сумели получить более 2,1 миллиона голосов в марте.

После проверки подписей, в бюллетени будут внесены два вопроса: в первом спрашивается, следует ли отозвать Ньюсома, а во втором — кто в таком случае должен его заменить. Чтобы отозвать кандидатуру Ньюсома, Дженнер необходимо набрать большинство голосов.

В июле 2020 года Кейтлин Дженнер вызвалась стать вице-президентом при Канье Уэсте, зарегистрировавшемся кандидатом в президенты США, Дженнер заявила, что уже обратилась к Уэсту с предложением рассмотреть ее кандидатуру. Она не уточнила, ответил ли ей рэпер.