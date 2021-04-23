Женщина с «настоящим телом» снялась в рекламе белья и восхитила покупателей

Пожилая женщина стала моделью в рекламе нижнего белья бренда Playful Promises и восхитила пользователей сети. На размещенные в Instagram-аккаунте марки фото обратили внимание журналисты Daily Star.

На снимках 51-летняя Рэйчел Перу (Rachel Peru) попозировала в разноцветных кружевных комплектах белья, состоящих из бюстгальтера, трусов и пояса для чулок. Помимо этого, женщина снялась в шелковых сорочках золотистого и желтого оттенков.

Согласно материалу, Перу начала работать моделью в 46 лет. Женщина включена в список 50 самых влиятельных людей 2020 года по версии журнала Platinum.

Покупатели оценили внешний вид модели в комментариях под снимками. «Наконец-то я вижу женщину с настоящим телом! Она великолепна», «Обожаю этот бренд за то, что он демонстрирует настоящих женщин», «Ты сногсшибательна!», «Как же это гламурно!», «Безумно красивая!» — писали они.

Ранее в апреле российская пенсионерка стала лицом рекламной кампании бренда оптики Gentle Monster. На размещенном кадре 66-летняя манекенщица Валентина Ясень запечатлена на белом фоне в бархатном пиджаке синего цвета. Ее волосы собраны в низкий хвост, на женщине также очки с прямоугольными голубыми линзами. При этом на лицо пенсионерки не нанесен макияж.