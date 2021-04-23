Информацию о возможной смене лидера «Справедливой России — За правду» опровергли

Информацию о возможной смене лидера партии «Справедливая Россия — За правду» опровергли. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера политической силы Сергея Миронова.

«Это фейк, информационный вброс. Это не соответствует действительности», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом лидером партии вместо Миронова может стать нынешний сопредседатель Захар Прилепин, при этом Миронов якобы намеревается пойти на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Санкт-Петербурге. Близкий к руководству партии источник подтвердил эту информацию, отметив, что данный вопрос «обсуждается всерьез».

Партия «Справедливая Россия — За правду» создана в 2021 году на базе «Справедливой России», «Патриотов России» и партии писателя Захара Прилепина «За правду».