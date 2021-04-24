Друг Сергея Зверева рассказал о его нищете

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев оказался на грани нищеты из-за отсутствия гастролей на фоне коронавирусных ограничений. Об этом рассказал один из друзей стилиста, его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам приятеля Зверева, в жизни шоумена наступил трудный период. Из-за пандемии стилисту пришлось отказаться от гастролей, кроме того, принадлежащая ему сеть салонов долго оставалась закрытой из-за действующих ограничений. В результате бизнесу Зверева был нанесен серьезный урон, который он пока так и не смог компенсировать.

«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», — заявил собеседник издания, добавив, что также стилисту приходится появляться на светских мероприятиях в старых нарядах.

В январе Зверев заявил о своем решении баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. По его мнению, в нижней палате парламента необходимо работать знаменитостям, поскольку у нынешних депутатов нет медийности и «добиться им что-то очень сложно».