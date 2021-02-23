Сергей Зверев опубликовал армейское фото и восхитил поклонников

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев показал свое фото из дембельского альбома и восхитил поклонников. Пост с фотографией он разместил в своем Instargam-аккаунте.

Стилист поздравил всех, кто служил в армии, с Днем защитника Отечества и поделился армейским снимком. «Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской армии», — написал Зверев.

«Шок, мое уважение только растет», «О магад!!! Я в шоке!», «Вам так идет форма!» — поражались подписчики.

Ранее Сергей Зверев задумался о выборе партии, от которой будет баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. По словам Зверева, он не исключает, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Однако известно, что он уже получил предложения от пяти политических партий.

В январе стилист заявил о своем решении баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. По мнению Зверева, в нижней палате парламента необходимо работать знаменитостям, поскольку у нынешних депутатов нет медийности и «добиться им что-то очень сложно».