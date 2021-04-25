В Казахстане россиянин покончил с собой при штурме его квартиры полицейскими

В Казахстане гражданин России открыл стрельбу в жилом комплексе, а затем покончил с собой при штурме его квартиры полицейскими. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает Nur.kz.

ЧП случилось в Алма-Ате в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс». Накануне днем злоумышленник поругался с охранником и выстрелил в него из ружья. Пострадавший госпитализирован, а подозреваемый заперся в своей квартире.

Все жители были эвакуированы, место происшествия оцеплено. МВД утверждает, что со стрелком несколько часов вели переговоры.

«Однако он отказался сдаваться и продолжал стрелять в строну двери. Около 30 раз произвел выстрелы в сторону лестничной площадки. После этого было принято решение о задержании подозреваемого силами спецподразделения Департамента полиции. Испугавшись ответственности, подозреваемый покончил жизнь самоубийством», — заявили в министерстве.

Силовики утверждают, что в ходе спецоперации огнестрельное оружие не применялось, были использованы только шумовые и газовые гранаты. Среди других жильцов пострадавших нет.

30 марта житель подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия. Он забаррикадировался в особняке, забросал силовиков гранатами и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.