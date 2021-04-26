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Володин рассказал о демократии в России

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В России есть свой «ген демократии» и все условия для честных выборов, полностью отражающих волю избирателей. Они закреплены законодательно. Об особенностях российской демократии в своем Telegram-канале рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Западным "доброжелателям" покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно», — сыронизировал глава Госдумы, добавив, что Москва никому не даст этого сделать.

Кроме того, Володин подчеркнул, что демократия — «это не покричать на площади и не побузить на улице». По его словам, демократия выражается в свободе влияния на решения органов власти, участия в выборах и выражения своего мнения.

Особенностью российской политической системы является то, что в ее парламенте не две партии, как, например в США, а четыре, отметил спикер Госдумы.

Ранее Володин призвал страны Запада не вмешиваться в дела России и заниматься своими делами, а также правами своих граждан. «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести», — задался вопросом парламентарий.

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