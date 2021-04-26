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В центре Гамалеи допустили изменения в порядке вакцинации от COVID-19

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минимальный интервал между введением первого и второго компонента вакцины «Спутник V» может быть увеличен с 21 дня до трех месяцев. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости.

«Данное увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, вызываемого нашей вакциной, а в ряде случаев ее повысит и продлит», — сказал Гинцбург.

По его словам, подобный вывод сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе. Вместе с тем Гинцбург отметил, что в России порядок интервал останется прежним — 21 день, тогда как в других странах регулятор может принять решение о его продлении на срок до трех месяцев.

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