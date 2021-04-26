Популярная актриса стала героиней мемов после премии «Оскар» из-за платья

Внешний вид популярной американской актрисы Лоры Дерн на церемонии вручения кинопремии «Оскар» сделал ее героиней мемов в соцсетях. На посты, появившееся в Twitter, обратили внимание журналисты Bustle.

Папарацци запечатлели 54-летнюю актрису в черном платье люксового бренда Oscar de la Renta с длинными рукавами и пышной юбкой, украшенной белыми перьями. В качестве обуви Дерн выбрала лодочки на каблуках в тон наряда.

Образ знаменитости на мероприятии дополнили украшения ювелирного дома Milanese. Отмечается, что крупные серьги актрисы выполнены из золота весом 18 карат и украшены бриллиантами. Стилистом звезды стала Элизабет Стюарт (Elizabeth Stewart).

Laura Dern is going as the duster from Beauty and the Beast. #Oscars pic.twitter.com/GHuvRQUulC — Danielle Huss (@daniellehuss) April 25, 2021

Как сообщает издание, наряд Дерн рассмешил пользователей сети, и они принялись публиковать шуточные посты и фотографии в Twitter. Так, например, актрису сравнивали со страусом и снежным человеком, а также с щеткой-метелкой для уборки пыли Фифи из мультфильма «Красавица и чудовище».

«Лора Дерн скопировала образ Фифи из "Красавицы и чудовища" — это очень смешно», «Почему Дерн захотела быть метелкой на "Оскаре"?», «Наполовину женщина, наполовину страус», «Лора Дерн выглядит так, будто бы она только что вышла из депрессии», «Очень странный наряд», — комментировали юзеры.

В феврале 2020 года образ американской супермодели, актрисы и дизайнера Эмили Ратаковски на афтепати премии «Оскар» также подвергли критике в сети. Она появилась в белом кроп-топе и юбке длины макси на заниженной талии того же цвета. Костюм оголял ее живот. Внешний вид Ратаковски высмеяли в комментариях.