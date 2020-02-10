Актриса надела платье 6-летней давности на премию «Оскар»

Американская актриса и активистка Джейн Фонда надела наряд 6-летней давности на премию «Оскар». Об этом сообщает Daily Mail. В России прямую трансляцию церемонии вел онлайн-кинотеатр Okko.

Знаменитость объявляла победителей в номинации «Лучший фильм» в красном прозрачном платье длины макси ливанского бренда Elie Saab, украшенном стразами и пайетками. 82-летняя актриса уже появлялась в нем на Каннском кинофестивале в 2014 году.

Ее образ на «Оскаре» дополняли золотые украшения с бриллиантами итальянского ювелирного дома Pomellato: круглые серьги, браслет и кольцо. В качестве верхней одежды она выбрала пальто в тон платья. В ноябре 2019 года Фонда заявила, что это был последний предмет одежды, который она когда-либо купит.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе.

В этот же день Дженнифер Лопес появилась на афтерпати кинопремии в откровенном наряде. На опубликованном фото она демонстрирует серебристое длинное платье на бретелях с высоким разрезом, оголяющим ее ногу, а также глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке в тон наряда. Ее образ дополняют бриллиантовые серьги и браслет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!