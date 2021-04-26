Силовиков обвинили в массовых казнях ради контроля над наркотрафиком

Сотрудников служб безопасности Венесуэлы обвинили в массовых казнях, пытках и незаконных арестах жителей региона на границе с Колумбией. Об этом сообщает Associated Press.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), 21 марта силовики участвовали в операции против колумбийских повстанцев в приграничном штате Апуре. Они неоднократно проявляли насилие и агрессию в отношении обычных крестьян, не связанных с криминальными группами.

По версии, зафиксированной в отчете HRW, за нападениями может стоять конкурирующая с повстанцами группировка со связями в органах безопасности Венесуэлы. Цель преступной организации — подавление конкурентов и укрепление контроля над наркотрафиком в регионе.

После операции в Апуре шесть тысяч человек были вынуждены бежать в Араукиту — крупный город в Колумбии. До настоящего времени убежища в городе переполнены, а доступ к медицинской помощи и ресурсам затруднен для многих беженцев. После сообщений о злоупотреблениях генеральный прокурор страны пообещал расследовать ситуацию, но дело не продвинулось.

«Возмутительные злоупотребления в отношении жителей Апуре не являются отдельными инцидентами, а соответствуют систематической практике венесуэльских сил безопасности», — заявил директор HRW в США Хосе Мигель Виванко. Он подчеркнул, что подобные случаи необходимо расследовать на международном уровне, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, в том числе командиров.

В 2016 году колумбийское правительство заключило мирный договор с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) — крупным криминальным объединением. До заключения соглашения участники FARC организовывали террористические акты и нападения, похищали людей и занимались торговлей наркотиками. Сторонам удалось договориться и мирно сосуществовать на общих территориях. Однако из-за разногласий внутри движения некоторые члены банды вернулись к оружию.