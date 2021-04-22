Задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире

Один из крупнейших в мире торговцев оружием Жоау Филипе Барбиери задержан в Бразилии утром 21 апреля. Об этом сообщает O Globo.

Преступника задержали агенты службы Polinter — специального подразделения бразильской полиции. Барбиери скрывался в доме матери в городе Нитерой столичного региона Рио. Отмечается, что он приехал в регион, чтобы заставить покупателей оружия вернуть долги и заново наладить поставки. Днем ранее полиция арестовала напарника Барбиери — Жоау Виктора Роза.

Задержанные скрывались от властей несколько месяцев. 18 ноября 2020 года Барбиери с напарником сбежали из тюрьмы Бангу, подделав разрешение на освобождение. Мошенничество было раскрыто только через четыре месяца, тогда же были задержаны причастные к нему юристы. По факту незаконного освобождения преступников было заведено уголовное дело.

В 2017 году Барбиери был приговорен в 27 годам лишения свободы за незаконную продажу оружия. По данным расследования Федеральной полиции, его банда ввезла в Бразилию тысячи контрабандных винтовок. Их прятали в обогревателях для бассейнов.

Жоау — приемный сын Федерико Барбиери, лидера крупной преступной группировки. В криминальных кругах его называют «Властелином оружия» за огромные масштабы контрабанды. Сейчас Федерико находится в тюрьме в США.