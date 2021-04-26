Конверты с пулями и ножами прислали испанским чиновникам

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото получила посылку с окровавленным ножом. Об этом сообщает Radio y Televisión Española (RTVE).

Помимо ножа с красными пятнами разного размера в конверте находился компакт-диск, усложняющий обнаружение предметов через почтовый сканер. Также в него вложили несколько бумаг, в том числе с рукописным текстом, который пока не опубликован. «Угрозы и насилие никогда не заставят замолчать голос демократии. Свобода восторжествует», — заявила Марото в Twitter после инцидента.

МВД Испании ведет расследование, чтобы установить личности преступников и выявить их мотивы. Содержимое конверта полиция изъяла для дальнейшего анализа.

Ранее посылки с угрозами получили министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, глава гражданской гвардии Мария Гамес и лидер левой партии «Подемос» («Мы можем» в пер. с испанского — прим. «Ленты.ру») Пабло Иглесиас. RTVE отмечает, что они получили по почте пули, а также письма с призывами срочно покинуть занимаемые должности и прямыми угрозами жизни и здоровью как их самих, так и их родственников.

Иглесиас выложил фото с содержимым конверта в Twitter. Вместе с пулями злоумышленник отправил ему письмо со следующим текстом: «Вы позволили умереть нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Ваша жена, ваши родители и вы приговорены к смертной казни. Время на исходе».

При этом отправитель был указан только на последней посылке, предназначенной Марото. Отмечается, что власти были вынуждены усилить охрану для обеспечения безопасности чиновников.

Как передает ABC News, Иглесиас и его сторонники обвиняют в случившемся крайне правую партию «Голос». Между сторонами существуют разногласия по вопросам миграции и признания независимости Каталонии — автономного сообщества на северо-востоке Испании. Лидеры правых отрицают все обвинения и называют инциденты с посылками фальсификацией.