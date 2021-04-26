Российскую чиновницу уволили из-за нехватки тестов на COVID-19

Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба уволена со своего поста из-за нехватки тестов на COVID-19 в регионе. Об этом сообщает новостной портал «Федерал Пресс».

Причиной увольнения чиновницы стал слишком поздний доклад о нехватке тестов в районах Ульяновской области. Об увольнении объявил лично временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Русских во время аппаратного совещания.

«Екатерина Уба, освобождаю вас от обязанностей замещаемой должности. Кадрам подготовить соответствующие документы. Ну, и на будущее в вверенных вам министерствах внимательно следите за выполнением задач, которые вам ставит президент и правительство, чтобы такого больше не было», — заявил Русских.

Врио губернатора отметил, что полномочия Убы перешли к исполняющему обязанности председателя правительства Александру Смекалину. Он также объявил выговор всему министерству здравоохранения региона.

Ульяновская область остается в первой двадцатке российских регионов с самым высоким процентом заражений COVID-19. На понедельник, 26 апреля, в Ульяновской области зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом и девять летальных исходов за сутки.



