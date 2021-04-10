Правительство Ульяновской области отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное Русских.

Врио главы региона также поручил правительству исполнять свои полномочия до сформирования нового состава кабинета министров Ульяновской области.

В четверг, 8 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он оставил свой пост по собственному желанию. Врио губернатора области назначен сенатор Алексей Русских, позже заявивший о намерении участвовать в выборах главы региона.

За последние дни своих постов лишились главы еще двух регионов: 7 апреля Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола, а 9 апреля — Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.