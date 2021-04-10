Россия
 
Последние новости
Власти КНР оштрафовали Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму
В России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков
Россияне стали чаще страховаться от киберпреступлений
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19
Подозреваемая в краже у Наташи Королевой удивилась интересу к своей персоне
Супруги прервали секс в машине из-за коровы и попали в больницу
Врач раскрыла правильный рацион питания для пожилого человека
Неизвестные устроили стрельбу на свадьбе в российском городе
Антироссийские санкции сильно ударили по экономике европейской страны
Новости партнеров
Прослушать новость

Правительство Ульяновской области отправлено в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: сайт правительства Ульяновской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное Русских.

Врио главы региона также поручил правительству исполнять свои полномочия до сформирования нового состава кабинета министров Ульяновской области.

В четверг, 8 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он оставил свой пост по собственному желанию. Врио губернатора области назначен сенатор Алексей Русских, позже заявивший о намерении участвовать в выборах главы региона.

За последние дни своих постов лишились главы еще двух регионов: 7 апреля Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола, а 9 апреляВячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин отправил в отставку главу Северной Осетии
Путин предложил Меняйло возглавить Северную Осетию
Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России
Путин уволил главу Тувы