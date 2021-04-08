Русских заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских объявил о намерении участвовать в выборах главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Врио губернатора области был назначен сенатор Алексей Русских.

8 апреля Морозов заявил, что подал в отставку. «Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке, для того чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне», — сказал политик. По его словам, он намерен баллотироваться в Госдуму.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

До назначения являлся членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.