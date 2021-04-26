В Госдуме оценили идею увеличить отпуск отдыхающим в России

В Госдуме назвали «правильным и хорошим решением» стимулирование граждан отдыхать в России, в частности, за счет возможного увеличения продолжительности отпуска с 28 до 35 дней. Такое мнение выразил замглавы комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, сообщает RT в понедельник, 26 апреля.

По его оценке, в целом данная идея заслуживает внимания, однако «нужно смотреть, способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счет тех готовых к приему мощностей, прежде всего, пансионатов, домов отдыха, санаториев, которые есть на территории России».

Вместе с этим депутат отметил важность мнения работодателей по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней тем, кто решит отправиться на российские курорты.