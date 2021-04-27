Отношения России и Польши назвали худшими со времен Второй мировой войны

Отношения России и Польши в настоящее время — худшие со времен Второй мировой войны. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что сейчас «польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях». Он подчеркнул, что Москва сожалеет о таких действиях, однако «особо по этому поводу не переживает: в конце концов, обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли».

Андреев заявил, что переломный момент для стран наступил в 2014 году. Главным проявлением он назвал «неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания» из Варшавы. Посол указал, что местные политики «состязаются в том, кто из них "круче" по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России». Москва же при этом считает, что серьезных препятствий или проблем для налаживания отношений нет, и Польша просто этого не хочет, отметил он.

27 апреля 2021 года отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Польшей и РСФСР. С СССР они были установлены в июле 1923-го, а после правопреемницей была признана РФ. Во времена Второй мировой войны — с 1943-го по 1945 год — они расторгались.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в желании возродить империю.

15 апреля Варшава объявила о высылке трех российских дипломатов за нарушение условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти поддержали последние санкции США против России. Москва объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши.