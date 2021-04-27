Кот вернулся к хозяину спустя четыре года

Кот, пропавший в американском штате Колорадо, вернулся к своему хозяину в Техасе четыре года спустя. Об этом сообщает KIRO-TV.

Семилетний кот по кличке Сид сбежал во время переезда. Шариф Йелтон (Sharif Yelton) безрезультатно разыскивал питомца полтора года.

В апреле 2021 года сотрудники Регионального приюта для животных округа Теллер, штат Колорадо, поставили ловушку, чтобы поймать другого сбежавшего кота, однако в нее попался Сид. Животное было здорово, его поселили в местной автомастерской и назвали Бобом.

Однако вскоре выяснилось, что кот чипирован. Благодаря информации, хранившейся на чипе, удалось установить настоящего хозяина и вернуть Сида ему. Йелтон за это время успел переехать за полторы тысячи километров в Техас и уже не надеялся увидеть своего любимца.

«Сид и его человек очень счастливы снова быть вместе», — говорится в сообщении приюта в Facebook.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Дарвен, графство Ланкашир, шестилетний кот сбежал от хозяйки и спустя несколько месяцев нашелся в сотнях километров от дома. Его обнаружили через 79 дней на дороге города Рочестер, графство Кент.