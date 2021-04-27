Врач раскрыла подробности самой страшной железнодорожной катастрофы в СССР

Медики скорой, которых первыми отправили на место самой страшной железнодорожной катастрофы в СССР — взрыва газа под башкирским городом Аша, в результате которого в июне 1989 года сгорели два пассажирских состава — не представляли, с чем им придется столкнуться и сколько будет раненых. Для спасения людей они организовали полевой госпиталь. Такие подробности раскрыла в разговоре с «Лентой.ру» сотрудница республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Тамара Стрига.

В то время женщина работала медсестрой-анестезистом реанимационной бригады. Около четырех утра она с коллегами отправилась на вызов без точного адреса. Им было дано указание ехать на зарево, где произошло возгорание.

В ту ночь произошла утечка на газопроводе. Газ скопился в низине, и когда два пассажирских поезда проезжали по этой местности, случился сильнейший взрыв. «Никто даже не предполагал, с каким количеством пострадавших мы столкнемся и с какими травмами они будут. Мы думали, что просто едем на аварию газопровода», — вспомнила Стрига.

По ее словам, карета скорой остановилась у лесополосы, не доехав до места происшествия. Дальше смогла двигаться только пожарная машина, на которую залезли реаниматолог и кардиолог. Остальные медработники из нескольких бригад остались у леса ждать пациентов. Первыми к ним вывезли троих детей разного возраста. «Они шли, как летучие мыши, расставив руки, с которых свисали лоскуты кожи. Жуткое зрелище», — отметила медсестра.

Когда дети были отправлены в больницу, к месту подъехал более проходимый реанимобиль, на котором сотрудники смогли подъехать к горящим поездам, находившимся на высокой насыпи. Врачи оказались в низине, и по насыпи метались вверх-вниз люди. Предположительно, большая их часть была местными жителями. Они забирались наверх и спускали пострадавших на матрасах и одеялах. Чтобы принять пассажиров, пришлось развернуть полевой госпиталь. Затем пришел грузовик, полностью забитый ранеными.

Сильно пострадавших людей забирали железнодорожные платформы, которые развозили их в разные стороны. Некоторые выжившие после катастрофы разбежались, и их приходилось искать в лесу.

С рассветом работники скорой поднялись на насыпь и увидели развороченные вагоны и множество обгоревших трупов. Тела оказались сильно обуглены, что свидетельствовало об очень высоких температурах.

Тем утром пациентов стали распределять по стационарам. Среди пострадавших оказалось много детей, работать с ними было психологически тяжело, отметила медик. Стриге пришлось соврать одной трехлетней девочке, что ее умершие родители лечатся в больнице, поэтому не могут быть рядом с ней. Другой ребенок во время перелета в другую больницу переживала, что в самолете может взорваться газопровод.

Трагедия произошла 4 июня 1989 на 1710-м километре Транссибирской магистрали, неподалеку от города Аша. В эпицентре взрыва оказались поезда №211 Новосибирск — Адлер и №212 Адлер — Новосибирск. Погибшими считаются 575 человек, но родственники пропавших без вести полагают, что взрыв унес более 780 жизней.

Репортаж об этой катастрофе «Лента.ру» опубликовала в 2019 году.