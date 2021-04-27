Телеобозреватель принизил жителей США и оказался на грани увольнения

Американский политик, обозреватель телеканала CNN Рик Санторум нелестно высказался о коренных народах США, посчитав, что европейские колонисты отвергли местную культуру и создавали страну с нуля. Как сообщает Newsweek, из-за своих заявлений бывший сенатор оказался на грани увольнения — его слова вызвали негативный отклик среди общественности, посчитавшей, что он принизил вклад коренных жителей Америки в историю США.

«Если думаете о других странах, таких как Италия и Греция, Китай и Турция, они менялись с течением времени. Имейте в виду, некоторым из них уже тысяча лет. И их культура постепенно менялась, не то что наша», — отмечал бывший сенатор.

В своем выступлении он указал, что прибывшие на континент из европейских государств люди создали «все с чистого листа». «Мы создали нацию из ничего. Да, были коренные американские народы, но, откровенно говоря, в американской культуре не так много индейского», — добавил эксперт, регулярно участвующий в эфирах CNN.

Множество организаций, представляющие индейцев, посчитали, что таким образом Санторум отверг деятельность коренных жителей Северной Америки до момента появления на континенте европейцев. Активист Ник Эстес (Nick Estes) уверен, что высказывания Санторума обозначают попытку «стереть коренные народы и их историю».

Противники политика уверены — он выступил как расист и заслуживает наказания, в том числе запрета на участие в эфирах CNN и бойкота со стороны рекламодателей медийных площадок, где регулярно появляется. Политик позже в ответ на возмущение подчеркнул, что своими фразами «никоим образом не хотел приуменьшить или обесценить культуру коренных американцев». В CNN пока не прокомментировали, будут ли реагировать на недовольство из-за слов Санторума.