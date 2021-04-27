Полицейские сломали руку бабушке с деменцией и посмеялись над арестом

Американские полицейские посмеялись и поздравили друг друга с жестким арестом 73-летней женщины с деменцией, которой они сломали руку. Об этом пишет The Denver Post.

Сотрудники правоохранительных органов из города Лавленд (штат Колорадо) агрессивно арестовали Карен Гарнер в июне 2020 года. Как стало известно благодаря видео из участка, в день инцидента офицеры пересматривали видео с нательной камеры и смеялись над произошедшим. Один из них даже говорил фразы «Это отлично» и «Мне нравится». В это время Гарнер сидела в наручниках в камере неподалеку.

Полицейские арестовали женщину после вызова сотрудников Walmart: она пыталась выйти с товарами на 13 долларов. При этом неоплаченное ее заставили оставить в магазине. Семья считает, что бабушка просто забыла заплатить и была сбита с толку. Один из стражей порядка повалил Гарнер на землю на обочине дороги буквально через 30 секунд после того, как она отказалась останавливаться и отметила, что идет домой.

Семья женщины рассказала, что во время ареста полицейские сломали бабушке руку и вывихнули плечо. В результате она не просто попала в больницу: у Гарнер еще и усугубились симптомы деменции. Если до ареста она жила в собственной квартире рядом с дочерью и сама соблюдала распорядок дня, то после практически перестала общаться с окружающими. В итоге ее пришлось поместить с учреждение для престарелых.

Действия полицейских расследуют до сих пор. Кроме того, они и еще двое стражей порядка проходят ответчиками по иску о неоказании пострадавшей медицинской помощи.