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Семилетняя девочка погибла при уличной стрельбе в Чикаго

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Фото: Reuters

Семилетняя девочка погибла из-за случая уличной стрельбы в американском Чикаго: машину, в которой она ехала, расстрелял неизвестный. Об этом сообщает со ссылкой на полицию Chicago Tribune.

Инцидент произошел 18 апреля на подъезде к окну выдачи заказов ресторана быстрого питания McDonalds. За рулем машины, где сидела 7-летняя Джаслин Адамс, был 29-летний мужчина, по некоторым данным приходящийся ей отцом. Неизвестный выпустил по автомобилю по меньшей мере 38 пуль.

Обоих пострадавших доставили в больницу, где в результате множественных ранений девочка скончалась. Мужчина ранен в область торса и находится в тяжелом состоянии, передают медицинские работники.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека.

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