Кейт Миддлтон задала тренд у звезд после замужества

Герцогиня Кембриджская Кэтрин задала тренд у знаменитостей на кружевные платья после замужества с принцем Уильямом. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Звездная стилистка Карен Уильямс (Karen Williams) объяснила, что покупательский спрос на атласные свадебные наряды с кружевными рукавами вырос благодаря 39-летней Миддлтон, которая появилась на собственной свадьбе в 2011 году в платье Alexander McQueen с описанной деталью. Его стоимость составила 250 тысяч фунтов стерлингов (26 миллионов рублей).

«Кейт Миддлтон и до свадьбы выглядела безупречно на каждом мероприятии, чем влюбила в себя общественность, поэтому неудивительно, что после ее свадьбы фанаты и звезды принялись повторять ее образ, — пояснила Уильямс. — Она стала примером для девушек, показав, что независимо от их доходов, они могут почувствовать себя принцессами».

По информации издания, образ герцогини также вдохновил многих звезд, чьи свадьбы прошли в последующее десятилетие. Например, телезвезда Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в 2014 году в платье модного дома Givenchy силуэта русалка с длинными рукавами и фатой, украшенной кружевом.

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Помимо предпринимательницы, в аналогичном наряде люксового бренда Valentino стоимость 55 тысяч фунтов (5,7 миллиона рублей) на свое торжество пришла бизнесвумен Ники Хилтон (Nicky Hilton). Британская актриса Роуз Лесли (Rose Leslie), в свою очередь, вышла замуж за Кита Харрингтона (Kit Harrington) в 2018 году в кружевном платье со шлейфом.

В список знаменитостей, повторивших наряд Миддлтон на ее церемонии бракосочетания, также вошли актрисы Жаклин Джосса (Jacqueline Jossa), Кейт Аптон (Kate Upton), Софи Тернер (Sophie Turner), Эшли Симпсон (Ashlee Simpson) и модель Карли Клосс (Karlie Kloss).

В апреле прошлого года популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон. Речь идет о лондонской марке Ghost, которая обанкротилась во время кризиса 2008 года. Подтверждением возвращения вещей Ghost в модные тренды стало появление Миддлтон в одежде бренда.