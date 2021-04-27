Ценности
 
Последние новости
Звезда фильма «Белое солнце пустыни» умер из-за осложнений после коронавируса
Обвинения в завышении цен обрушили акции металлургических гигантов
США отправили патрульный катер в Черное море
Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК
Полицейские сломали руку бабушке с деменцией и посмеялись над арестом
Отдыхавший с россиянкой в роскошном отеле Москвы немец спрыгнул с 12 этажа
Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку в новом сериале
Назван эффективный способ вернуть обоняние после коронавируса
На Манежной площади умерла девушка 
Новости партнеров
Прослушать новость

Кейт Миддлтон задала тренд у звезд после замужества

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Toby Melville / Reuters

Герцогиня Кембриджская Кэтрин задала тренд у знаменитостей на кружевные платья после замужества с принцем Уильямом. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Звездная стилистка Карен Уильямс (Karen Williams) объяснила, что покупательский спрос на атласные свадебные наряды с кружевными рукавами вырос благодаря 39-летней Миддлтон, которая появилась на собственной свадьбе в 2011 году в платье Alexander McQueen с описанной деталью. Его стоимость составила 250 тысяч фунтов стерлингов (26 миллионов рублей).

«Кейт Миддлтон и до свадьбы выглядела безупречно на каждом мероприятии, чем влюбила в себя общественность, поэтому неудивительно, что после ее свадьбы фанаты и звезды принялись повторять ее образ, — пояснила Уильямс. — Она стала примером для девушек, показав, что независимо от их доходов, они могут почувствовать себя принцессами».

По информации издания, образ герцогини также вдохновил многих звезд, чьи свадьбы прошли в последующее десятилетие. Например, телезвезда Ким Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в 2014 году в платье модного дома Givenchy силуэта русалка с длинными рукавами и фатой, украшенной кружевом.

Помимо предпринимательницы, в аналогичном наряде люксового бренда Valentino стоимость 55 тысяч фунтов (5,7 миллиона рублей) на свое торжество пришла бизнесвумен Ники Хилтон (Nicky Hilton). Британская актриса Роуз Лесли (Rose Leslie), в свою очередь, вышла замуж за Кита Харрингтона (Kit Harrington) в 2018 году в кружевном платье со шлейфом.

В список знаменитостей, повторивших наряд Миддлтон на ее церемонии бракосочетания, также вошли актрисы Жаклин Джосса (Jacqueline Jossa), Кейт Аптон (Kate Upton), Софи Тернер (Sophie Turner), Эшли Симпсон (Ashlee Simpson) и модель Карли Клосс (Karlie Kloss).

В апреле прошлого года популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон. Речь идет о лондонской марке Ghost, которая обанкротилась во время кризиса 2008 года. Подтверждением возвращения вещей Ghost в модные тренды стало появление Миддлтон в одежде бренда.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How Kate Middleton inspired a decade of celebrity brides: Expert reveals wedding dress market was 'flooded' with copies of her Alexander McQueen gown - and even Nicky Hilton and Kim Kardashian couldn't resist
Названы любимые дешевые бренды Кейт Миддлтон
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Ценности
Ценности00:0317 февраля

«Прожигают жизнь — и им хорошо»

Как живут наследники самых богатых людей России
17:2821 апреля

53-летний мужчина выдавал себя за молодую японку и прославился в интернете

16:1821 апреля

Самая красивая женщина в мире вернула в моду популярные в 2000-х бриджи

14:1821 апреля

Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами

Ценности00:0112 февраля

«Началось это со школьных КВН»

Зачем мужчины перевоплощаются в женщин и как они зарабатывают этим на жизнь
12:2721 апреля

Девушка оставила густую монобровь на лице вопреки прозвищу «горилла»

11:2821 апреля

Назван лучший автомобиль года

10:1021 апреля

Блогерша показала быстрый и действенный способ очистить белую обувь

Ценности00:01 9 февраля
Джаред Лето

Грубая красота

Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
09:0621 апреля

Лозунг в рекламе Amazon «Даже женщины с этим справятся» вывел из себя покупателей

07:5521 апреля

Модель решила получить титул самых красивых ягодиц благодаря сходству с Рианной

03:5521 апреля

50-летняя ведущая вновь появилась в облегающем наряде без белья и была обругана

Россия
Названы главные причины обращения россиян к психологам
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
В Кремле рассказали о производстве «Спутника V» в авральном режиме
Саве срочно нужна помощь, иначе он потеряет ногу«Нечаянный удар по колену перевернул всю жизнь»
Срочная операция спасет 13-летнему Савелию ногу. Ему нужна ваша помощь
На Манежной площади умерла девушка
Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
Все материалы
Мир
Япония пообещала бороться за Курилы
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Отношения России и Польши назвали худшими со времен Второй мировой войны
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президент Эквадора обратился с просьбой к Путину
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Разработчики «Спутника V» назвали причины отказа Бразилии от импорта вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
В Кремле рассказали о борьбе с ростом цен
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Бывший «Детский мир» на Лубянке переделают под богатых
Радиация против страха
35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Вирусный тотализатор
Кто проиграл и кто выиграл от пандемии COVID-19
Все материалы
Силовые структуры
Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Все материалы
Ценности
Популярная актриса стала героиней мемов после премии «Оскар» из-за платья
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Верка Сердючка увидела в нарядах Гарри Стайлза пародию на свои образы
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети
Популярная актриса появилась на премии «Оскар» в украшении за миллионы долларов
Ким Ли«Вы просто влюбляетесь, и цена не имеет значения»
Как живут наследники самых богатых людей Азии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Мужчина столкнулся лицом к лицу с китами-убийцами и снял их на видео
Юноша погиб при попытке спасти тонущую в реке незнакомку
Скромный подарок от брата обогатил именинницу на 37 миллионов рублей
«Машина, способная принести счастье человечеству»
Как гильотина стала символом гуманизма, равенства и просвещения
Невесту затравили за строгий список правил для приглашенных на свадьбу гостей
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства»
История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
Все материалы
Hyundai представила «заряженный» кроссовер Kona N
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
Представлен первый электромобиль из Ливана
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Volkswagen анонсировал дебют первого «горячего» электрокара
Модели Skoda, о которых вы не знали
Новозеландский внедорожник, стальные колеса Вермахта, боевая «черепаха» и другие машины
Maserati вывела на тесты конкурента Porsche Macan
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы