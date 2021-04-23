Названы любимые дешевые бренды Кейт Миддлтон

Журналисты назвали любимые масс-маркетовые марки герцогини Кембриджской Кэтрин. Соответствующая информация появилась на портале The Sun.

Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, после появления Миддлтон на публике в определенной одежде количество поисковых запросов на эти вещи возрастает на 119 процентов. Эксперты прозвали данный факт «эффектом Кейт».

Как сообщает издание, именно доступная цена нарядов герцогини сделала ее модным инфлюэнсером. Одним из любимых дешевых брендов Миддлтон является Zara. Так, например, на следующий день после свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году королевская особа вышла в свет в голубом платье испанского ретейлера стоимостью 35 фунтов стерлингов (3,6 тысячи рублей).

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Папарацци неоднократно фотографировали герцогиню в вещах упомянутой марки. Например, на премьеру фильма в Лондоне в 2013 году она надела украшение за 20 фунтов стерлингов (2082 рубля). Миддлтон также заметили в леопардовой юбке Zara длины макси во время ее визита в Кардифф в 2020 году.

Согласно материалу, помимо марки Zara, супруга принца Уильяма предпочитает одежду таких масс-маркетовых ретейлеров, как Topshop, Accessorize, Glamorous и Missoma, а также Marks & Spencer, Monica Vinader и Orelia.

В марте Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой одежде и порадовала фанатов. Папарацци сфотографировали ее в джемпере британского бренда Boden стоимостью 65 фунтов (6769 рублей). На ней также были розовое пальто марки Max and Co и черные брюки Jigsaw.