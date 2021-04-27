Ком в горле оказался симптомом ряда смертельно опасных болезней

Ком в горле является симптомом ряда смертельно опасных болезней. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

Специалист предупредила, что ком в горле может представлять серьезную опасность, когда речь идет о вирусных заболеваниях. Так, при ангине воспалительный процесс вызывает отек и нагноение, что может привести к удушью или блоку дыхательных путей. Также врач рассказала, что, если человек не может из-за кома горле нормально пить и дышать, данный признак может говорить о возникновении злокачественных образований.

При появлении першения и проблем с глотанием — это может быть следствием перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, пояснила Ескова. Помимо этого, она добавила, что ком в горле может быть обусловлен заболеваниями желудочно-кишечного тракта или другими проблемами. Тем не менее чаще всего данное ощущение появляется из-за нервного напряжения и стресса и после прихода человека в нормальное состояние само пропадает, резюмировала эксперт.

Ранее врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская сообщила, что зевота может являться симптомом опасных заболеваний. Специалист отметила, что зевота — это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться. Обычно человек зевает, когда хотят спать или нуждается в отдыхе. Однако если он начинает делать это постоянно, это может говорить о наличии серьезных заболеваний.