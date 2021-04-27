Американские зрители обошли внимаем церемонию вручения «Оскар», прошедшую 25 апреля. Трансляцию посмотрело рекордно малое количество человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Так, на американском телеканале ABC церемонию посмотрели всего 9,8 миллиона человек. Это примерно на 58 процентов ниже показателя прошлого года. Тогда шоу собрало перед экранами 23,6 миллиона зрителей, что также стало антирекордом.

При этом семь лет назад в прямом эфире «Оскар» смотрели более 40 миллионов человек, подчеркивает телеканал. Отмечается, что в последнее время падают рейтинги и других шоу, таких как «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Из-за пандемии коронавируса 93-я церемония вручения награды киноакадемии США прошла в обновленном формате сразу в нескольких местах. Лучшим фильмом стала картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Приз за лучшую женскую роль получила сыгравшая главную роль в этом фильме актриса Фрэнсис Макдорманд. Лучшим актером, по версии американской киноакадемии, стал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец».