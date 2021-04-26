Объявлены победители премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе проходит традиционная церемония вручения кинопремии «Оскар» от Американской киноакадемии. Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Лента получила приз за лучший иностранный художественный фильм, передает ТАСС.

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Приз за лучшую женскую роль получила актриса Фрэнсис Макдорманд за работу в ленте «Земля кочевников». Лучшим актером, по версии американской киноакадемии, стал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец». Британский актер Дэниэл Калуя получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Иуда и черный мессия». Лучшей актрисой второго плана стала 73-летняя кореянка Юн Е Чжон, сыгравшая в фильме «Минари».

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получила британская режиссер Эмиральд Феннел за фильм «Девушка, подающая надежды». Как отметил Telegram-канал Super.ru, Феннел находится на позднем сроке беременности, однако посетила церемонию.

Награду в категории «Лучший режиссер» получила Хлоя Чжао за ленту «Земля кочевников», а лучшим анимационным фильмом стала «Душа» от студии Pixar. Кроме того, картина «Два далеких незнакомца» об убийстве темнокожего белым полицейским завоевала приз как «Лучший короткометражный игровой фильм».