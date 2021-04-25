Российский кинокритик назвал фаворита «Оскара-2021»

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал собственного фаворита премии «Оскар-2021» в категории «Лучший фильм». В разговоре с радио «Говорит Москва» он отметил, что отдает предпочтение ленте «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.

Кроме того, критик оценил и нововведения в премии, которые касаются обязательных для отбора картин критериев. «Разнообразие призов, наверное, будет и гендерное, и расовое, и всякое прочее. Это не значит, что картины будут лучше или хуже», — сказал Разлогов.

По мнению эксперта, правила об обязательном участии в съемках представителей меньшинств добились цели, ради которой был созданы. Конъюнктура конкурса изменилась вслед за новым этапом политкорректности в США, считает Разлогов.

Он сравнил давление новых правил на кинопроизводителей с обязательными правилами выпуска фильмов во времена СССР. «Но как в СССР выходили из положения, так и они там выкрутятся. Ничего особо драматичного не происходит», — заметил критик.

Ранее российский режиссер Никита Михалков посчитал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством. «Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря», — заявил кинематографист.