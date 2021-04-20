Академик «Оскара» назвал вероятного победителя премии

Российский продюсер и член Американской академии кинематографических искусств и наук Александр Роднянский назвал вероятного победителя премии «Оскар». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению кинематографиста, главный приз возьмет фильм «Земля кочевников», в то время как исполнительнице главной роли Фрэнсис Макдорманд наверняка вручат уже третью золотую статуэтку. Продюсер отметил, что лучшей международной картиной объявят «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

«Вообще выбор фильмов в этом году очень необычен. Это как будто программа какого-то фестиваля независимого кино: ведь из-за пандемии крупные студии отложили большинство релизов до следующего года», — сказал Роднянский.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.