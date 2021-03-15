Опубликован список номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.
Лучший фильм:
«Отец»
«Манк»
«Минари»
«Иуда и черный мессия»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой»
Лучший фильм на иностранном языке:
«Коллектив»
«Лучшие дни»
«Куда ты идешь, Аида?»
«Человек, который продал свою кожу»
«Еще по одной»
Лучший режиссер:
Томас Винтерберг («Еще по одной»)
Дэвид Финчер («Манк»)
Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Ли Айзек Чун («Минари»)
Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Лучшая актриса:
Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)
Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)
Лучший актер:
Риз Ахмед («Звук металла»)
Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
Энтони Хопкинс («Отец»)
Гари Олдман («Манк»)
Стивен Ян («Минари»)
Лучшая актриса второго плана:
Оливия Колман («Отец»)
Мария Бакалова («Борат 2»)
Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)
Аманда Сайфред («Манк»)
Юн Е-джон («Минари»)
Лучший актер второго плана:
Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»)
Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)
Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»)
Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)
Пол Раджи («Звук металла»)
Лучший документальный фильм:
«Коллектив»
«Лагерь калек»
«Агент кротов»
«Мой учитель — осьминог»
«Время»
Лучший анимационный фильм:
«Душа»
«Путешествие на Луну»
«Вперед»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
«Легенда о волках»
Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.