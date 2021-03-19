Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате

Церемония вручения кинопремии «Оскар», которая должна состояться 25 апреля, пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое письмо организаторов мероприятия номинантам.

Ответственные за проведение церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате. Так, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на «Оскар». При этом организаторы мероприятия особо отмечают, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.