Власти Китая рекомендовали не показывать трансляцию «Оскара»

Власти Китайской Народной Республики рекомендовали местным СМИ не показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Материалы по теме Объявлены номинанты на «Оскар» Финчер, кочевники и Черные пантеры: кто будет претендовать на главную кинопремию мира Мао, мой Мао Интриги корпораций, ложь политиков и опиаты: самый известный документалист объясняет современность

Отмечается, что отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил соответствующее указание для всех средств массовой информации. Инсайдер передает, что это связано с номинацией картины об антиправительственных протестах 2019 года в Гонконге «Не разделяй» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм».

Также на несколько премий в этом году претендует лента «Земля кочевников». Ее сняла режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао, ранее критиковавшая власти КНР. На данный момент известно, что в Китае порекомендовали освещать только те награды, которые в стране не считаются спорными.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.