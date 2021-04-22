Стилисты раскрыли правду о нарядах звезд на «Оскаре»

Звездные стилисты раскрыли правду о нарядах голливудских актрис на кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Independent.

Модный консультант Эмили Санчес (Emily Sanchez), которая работала с Рене Зеллвегер (Renee Zellweger), Гленн Клоуз (Glenn Close) и Наоми Уоттс (Naomi Watts), объяснила, что многие бренды не принимают решение о сотрудничестве с тем или иным актером до тех пор, пока не станет известно, является ли он претендентом на награду.

«Номинанты часто объявляются за неделю до церемонии награждения, и многие дизайнеры ждут этого момента до последнего, потому что им гораздо выгоднее одевать претендентов на награду и ведущих мероприятия, так как это отличная реклама их бренда», — подчеркнула она.

Материалы по теме «Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире? Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Помимо этого, модельеры платят звездам за то, чтобы они появились на красной ковровой дорожке именно в их наряде. Согласно материалу, в 2017 году актриса Мерил Стрип (Meryl Streep) отказалась надевать платье французского модного дома Chanel на кинопремию «Оскар», потому что бренд отказался ей заплатить.

Звездная стилистка Джессика Пастер (Jessica Paster), клиентами которой были Кейт Бланшетт (Cate Blanchett), Миранда Керр (Miranda Kerr) и Сандра Баллок (Sandra Bullock), заверила: «Если платье ужасно смотрится на актрисе, то она не наденет его меньше чем за 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей)».

В марте американская актриса Мелисса Маккарти (Melissa McCarthy) вспомнила о травле коллег за появление на «Оскаре» в спортивном костюме. По ее словам, сразу после появления на церемонии гости мероприятия начали издеваться над ее внешним видом. «Меня никогда не посылали к черту столько раз, сколько на этом "Оскаре". Они делали вид, что шутят, но я чувствовала, что за этим стоят серьезное негодование и агрессия», — призналась она.