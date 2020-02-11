Актриса пришла на вечеринку «Оскара» в платье российского бренда

Американская актриса Мишель Родригез пришла на вечеринку после «Оскара» в наряде российского бренда Rasario из коллекции Pre-Fall’19. Снимки появились в Instagram-аккаунте марки. В России прямую трансляцию церемонии вручения вел онлайн-кинотеатр Okko.

На опубликованном фото знаменитость позирует в черном приталенном платье длины макси с открытыми плечами и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. На сайте бренда Rasario его стоимость составляет 1330 долларов (около 85 тысяч рублей).

Мишель Родригез Фото: Anthony Harvey / Shutterstock / REX

Образ актрисы дополняют колье c жемчугом, кольцо и серьги-гвоздики. В качестве обуви были выбраны туфли лодочки в тон наряда.

Вечеринка Vanity Fair по случаю 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар» состоялась 10 февраля в Лос-Анджелесе.

На этом мероприятии также появилась Дженнифер Лопес в откровенном наряде. Она пришла в серебристом длинном платье на бретелях с высоким разрезом, оголяющим ее ногу, а также глубоким декольте. Ее образ дополняли бриллиантовые серьги и браслет.

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