Путин вспомнил 90-е и предупредил политиков

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, вспомнил 1990-е годы и предупредил политиков о необходимости избегать популизма. Трансляция выступления главы государства доступна в аккаунте телеканала RT в YouTube.

«Мы забываем практику прошлых лет и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем разобраться с некоторыми вопросами», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что невыполнимые обещания порождают недоверие ко всей политической системе страны. «Пожалуйста, не впадайте в ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными», — призвал Путин, говоря о предвыборной кампании в Государственную Думу.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.