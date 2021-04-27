СМИ одного из украинских регионов объявили бойкот Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявили бойкот СМИ одного из регионов — Херсонской области. Об этом сообщает портал «Гордон».

27 апреля Зеленский приехал с рабочим визитом в Херсонскую область, но местных журналистов на мероприятия с его участием не пустили. В областной администрации заявили, что «не было такой команды — организовывать освещение поездки».

В ответ в ряде СМИ новости о визите Зеленского проиллюстрировали зелеными квадратами вместо фотографий.

«Глава государства не желает общаться с местной прессой. Почему? Нам трудно ответить. Возможно, он считает, что мы не достойны Его Величества, а возможно, ему нечего сказать», — заявила редакция «Первого регионального».

Ранее делегацию Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар.