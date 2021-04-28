Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже упал ниже 90 рублей за единицу, свидетельствуют данные площадки. Это случилось впервые с 6 апреля.

На момент публикации евро торговался по 90,09 рубля. Однако в ходе торговой сессии курс опускался до уровня 89,98 рубля за евро. Таким образом, снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня составило 0,46 рубля, или 0,1 процента.

Курс доллара на момент публикации равнялся 74,65 рубля. Снижение по сравнению с сессией 27 апреля составило 0,25 рубля, или 0,1 процента.

По оценкам опрошенных Forbes аналитиков, укрепление российской национальной валюты связано с ростом мировых цен на нефть.