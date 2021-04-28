На Украине обвинили власти Крыма в «пробивании дна»

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму (офис находится в Херсоне) Борис Бабин заявил, что предложение властей республики о добыче пресной воды под Азовским морем «пробивает дно». Об этом сообщает «24 канал».

«Эти заявления действительно пробивают дно, но здравого смысла», — сказал он.

Бабин обвинил власти полуострова в том, что они всего лишь занимаются пропагандой. По его мнению, воду для крымчан в Азовском море никто не будет добывать.

26 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что под дном Азовского моря большие запасы пресной воды. Результаты исследований ее качества станут известны в июне.

О том, что эти запасы могут использоваться для решения проблемы дефицита воды в Крыму, сообщалось ранее. «Если это чистая пресная вода, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал, с точки зрения перепада высот подавать эту воду в сторону Джанкоя, Красно-Перекопска, Армянска на север Крыма», — говорил Аксенов в декабре.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.