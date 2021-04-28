Бобры отключили интернет в Канаде

Бобры оставили без интернета около 900 человек в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает британский портал Metro.

Грызуны отключили от всемирной сети городок Тамблер Ридж на западе страны.

Связь пропала в 04:00 в субботу, 24 апреля. Когда сотрудники ремонтной службы провайдера прибыли на место, они обнаружили, что бобры повредили и похитили куски кабелепровода и оптоволокна в нескольких местах.

Позже выяснилось, что животные использовали добытые материалы для строительства хатки недалеко от места происшествия. Представитель оператора Лиз Сове (Liz Sauvé) заявила, что происшествие очень странное, но «истинно канадское».

Вернуть интернет жителям Тамблер Ридж удалось только к 15:00 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Солтонском районе Алтайского края бобр оставил без света полторы тысячи человек. Диверсию зверек совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи.