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Директор российского театра отказалась уходить с поста и забаррикадировалась

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Тамара Лычкатая
Тамара Лычкатая
Фото: @tamaralychkataia

Уволенная директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая, которая открыто конфликтовала с главой депкультуры ХМАО Артуром Латыповым, оказалась подписывать приказ об отставке и забаррикадировалась у себя в кабинете в маскарадной маске. Об этом сообщает Znak.

«Сегодня мне привезли приказ об увольнении прямо в Сургут. Я его не подписала. Уверена, у меня есть шанс вернуться к себе в театр на щите. И поверьте, шанс не от фонаря», — написала Лычкатая. Она также отметила, что благодарна всем тем, кто обратился к губернатору в ее поддержку.

Артур Латыпов приехал в театр и не обнаружил труппу, с которой хотел провести беседу. Оказалось, что директор в срочном порядке отправила всех на внезапные гастроли.

23 апреля в Сургутском музыкально-драматическом театре прошли обыски. Следователи также провели их по месту жительства директора Лычкатой. Она считает, что причиной инцидента стал конфликт с Латыповым.

В январе 2020 года сообщалось, что директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился. Ситуацию под контроль взял департамент образования и сотрудников соцзащиты.

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