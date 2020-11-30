Россияне из детдома для умственно отсталых детей обвинили директора в насилии

Воспитанники Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей обвинили директора в применении к ним насилия. Их обращение опубликовал «Левый Фронт Пенза» на своем YouTube-канале.

На видео подростки рассказывают, что директор Заур Иванов обвинил одного из воспитанников в неправильной затирке кафеля при укладке, после чего якобы бросался на него за резкую реакцию, душил и бил. По их словам, Иванов также оскорблял и унижал других воспитанников, причинял им физическую боль и заставлял парней спать с девушками.

«Мне, всем нашим деткам, мальчикам и девочкам он не верит. Он хочет, чтобы мы подчинялись ему (...). Чужой просто человек попался, какой-то он не наш. Был такой [наш] человек, потеряли мы его», — утверждает герой ролика. По его словам, Иванов не верит жалобам воспитанников на плохое самочувствие. Девушка, сидящая рядом, заявила, что дети его боятся и он им надоел.

Согласно ролику, другие воспитанники тоже жаловались на издевательства со стороны директора и утверждали, что он часто пьет спиртное на работе, после чего становится агрессивным и неадекватным. Еще один воспитанник рассказал, что предыдущий директор их уважал и хорошо относился.

Воспитанники отправили видеозапись уполномоченной по правам детей в России Анне Кузнецовой и сенатору от Пензенской области Марии Львовой-Беловой. Кузнецова написала на своей странице в Facebook, что утром 30 ноября в детдом отправили комиссию. Она объяснила, что предыдущий директор Виктор Дружинин умер несколько месяцев назад. Он занимал пост с 2001 года, пишет «7х7». При его руководстве учреждение получило новый корпус, отделение реабилитации, кружки и секции.

Омбудсмен добавила, что обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. СК начал доследственную проверку в отношении Иванова по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями (...) в отношении двух или более лиц, а также в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Иванов возглавляет Мокшанский интернат с марта 2020 года. В разговоре с «7х7» он отверг обвинения воспитанников в насилии и распитии спиртного на работе. Он заявил, что у некоторых из них скверный характер, они воспринимают близко к сердцу любые замечания и обижаются.

По словам Иванова, он не хочет смотреть ролик своих подопечных — утром 30 ноября он обсудил с ними ситуацию. Директор рассказал, что воспитанники плакали и пожалели, что записали видео. Он объяснил, что 30 лет служил в армии и прошел две чеченские кампании, поэтому относится к детям строго. «Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил. Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные — куда?», — заявил Иванов.

Он предположил, что видео попало в сеть через Российский детский фонд, с которым у него был конфликт из-за одной воспитанницы. Фонд якобы забрал ее на время под кураторство, которое затянулось, и Иванов вернул ее в мокшанский детдом — по его словам, в фонде обещали «припомнить ему это».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от министра труда и соцзащиты региона Алексея Качана уволить Иванова, его назначение на пост директора глава региона назвал большой ошибкой самого министра. По словам Белозерцева, руководитель должен быть толерантным и любить детей, чтобы продолжить работу предшественника.