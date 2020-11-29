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В российском городе возмутились концерту в честь Дня матери в детском доме

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Фото: Pixabay.com

Руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова возмутилась концентру в честь Дня матери, который прошел в одном из детских домов города. Своим недовольством она поделилась в группе фонда в «ВКонтакте».

«Скажите мне, коллеги, нормально устраивать в детском доме праздник в честь Дня матери? Заставлять детей петь песни и участвовать в сценках, посвященных матери? Это нормально?» — написала Ефимова, добавив, что у детей не спросили, хотят ли они принимать участие в мероприятии.

По словам главы фонда, руководство детдома сначала отказало ей в посещении, а потом сообщило ей об отмене праздника, который в итоге все-таки состоялся. Она также добавила, что руководители учреждения на запрос Министерства образования ответили, что мероприятие входит в воспитательный процесс и нужно для формирования семейных ценностей.

Сама Ефимова подчеркнула, что подобную работу исподволь проводить нельзя, потому что она спровоцирует у детей протест. Кроме того, у многих воспитанников надломлена семейная система, позволяющая усваивать эти ценности, а нахождение в семье у них ассоциируется с болью, а не с радостью.

Как отмечает Telegram-канал «Подъем», после распространения этой информации в местных СМИ в детский дом направили специальную комиссию министерства образования, науки и молодежной политики.

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