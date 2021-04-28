Женщина рассказала о 10 годах ада из-за травли в сети

Жительница Великобритании Никола Брукс (Nicola Brookes) рассказала, как в течение долгого времени регулярно сталкивалась с травлей в сети из-за своего поста в защиту участника телешоу талантов X Factor Фрэнки Кокоззы (Frankie Cocozza). В интервью Daily Mirror она охарактеризовала эту ситуацию фразой «10 лет ада».

По словам британки, все началось с обычного комментария в соцсети Facebook, когда Брукс вступилась за юношу, затравленного из-за участия в телепроекте. «Держи свою семью и друзей рядом, Фрэнки, и пройди через все это. Самодовольные сволочи, которые оскорбляют тебя, скоро найдут себе новую цель», — написала тогда женщина.

Однако в итоге анонимные тролли начали активно травить ее, публикуя посты, в которых обвиняли женщину в наркоторговле и педофилии. Аккаунты без фото вскоре стали активно распространять и личную информацию о британке: родной город, адреса и снимки.

По словам Брукс, попытки противостоять подобным атакам хейтеров были бессмысленны — постоянно жаловаться на все новые публикации не получалось. Затем анонимы создали фейковый профиль от имени Брукс и стали публиковать информацию о том, как она осуществляет насилие над детьми.

После этого британка обратилась в полицию с целью добиться справедливости и наказать обидчиков. В результате длительного судебного процесса ей удалось узнать личности троллей — одним из них оказался действующий сотрудник полиции. За свои действия нарушители были наказаны незначительными тюремными сроками.