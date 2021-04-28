Пропавшего российского школьника нашли в заброшенном доме с мужчиной

В Красноярске нашли живым пропавшего восьмилетнего школьника, он был в заброшенном доме с мужчиной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Ребенок исчез со двора многоквартирного дома вечером во вторник, 27 апреля. Было возбуждено дело об убийстве.

В результате поисков мальчика обнаружили в заброшенном доме, где его насильно удерживал мужчина 1977 года рождения. Его личность установлена. Он ранее судим, по какой статье, не сообщается, отмечает «Интерфакс».

МВД России публикует оперативное видео с освобожденным ребенком, а также захватом подозреваемого в его похищении бойцами СОБР. «Красноярский рабочий» пообщался с мальчиком.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут школьника. Он говорит, что чувствует себя хорошо и сейчас поедет домой. Силовики выводят из машины закованного в наручники мужчину.

Как установили следователи, 43-летний россиянин на протяжении нескольких недель уговаривал мальчика жить с ним вместе, а вечером 27 апреля увел его со двора дома. Он отвез ребенка в заброшенный деревянный дом в другом районе Красноярска и там совершил преступление в отношении него.